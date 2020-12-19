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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

الصين تفرض رسوم مكافحة إغراق على الإثيلين بروبيلين من أمريكا وكوريا الجنوبية وأوروبا

السبت 19/ديسمبر/2020 - 06:14 م
وزارة التجارة الصينية
وزارة التجارة الصينية
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قررت وزارة التجارة الصينية فرض رسوم مكافحة إغراق على منتجات "الإثيلين بروبيلين ديين مونومير" (EPDM) المستوردة من الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية والاتحاد الأوروبي.

وذكرت الوزارة –في بيان اليوم السبت- أن قرارها يستند إلى تحقيق لمكافحة الإغراق بدأ في يونيو من العام الماضي، وخلص إلى أن الصناعة المحلية في الصين عانت من أضرار جسيمة بسبب إغراق هذه المنتجات من الجهات سالفة الذكر.

وأضافت الوزارة أنه ابتداء من يوم غد الأحد، سيتم فرض التعريفات بمعدلات تتراوح بين 5ر12% إلى 222% لمدة خمس سنوات.

ويستخدم "الإثيلين بروبيلين ديين مونومير"على نطاق واسع في تصنيع قطع غيار السيارات والأسلاك والكابلات ومنتجات صناعية أخرى.

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