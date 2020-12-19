وفاة رئيس قسم الأنف والأذن الأسبق بمستشفى كفر الدوار بكورونا

توفي الدكتور محمود عبد الرحمن محمد، استشاري الأنف والاذن والحنجرة، رئيس قسم الأنف والأذن والحنجرة الأسبق بمستشفى كفر الدوار العام عن عمر ناهز 70 عاما، متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.ونعى الدكتور أحمد محمود مدير مستشفى كفر الدوار المركزي، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، الفقيد، قائلا: "الأب العزيز الفاضل الأستاذ الدكتور محمود عبدالرحمن، شهيد كورونا اليوم، اللهم اغفر له وارحمه وافسح له في قبره واجعله روضة من رياض الجنة، اللهم نقه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما باعت بين المشرق والمغرب، اللهم غسله بالماء والثلج والبرد".