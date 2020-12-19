«تعليم قنا» تحتفل بيوم اللغة العربية 27 ديسمبر

استعرض الدكتور صبري خالد، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا، اليوم، بحضور منال عبد الوهاب وكيل المديرية وأعضاء المكتب الفني والإعلام الإلكتروني، بنود استمارات التقييم لأفضل إدارة تعليمية وأفضل معلم ومدرسة وموقف الخطة الموضوعة ومعدلات الإنجاز بها، التي تنتوي توزيعها على الإدارات التعليمية المختلفة بمدن ومراكز المحافظة التسع.وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم في بيان له، إلى عزم المديرية تنظيم احتفالية يوم الأحد 27 ديسمبر بمناسبة اليوم العالمي للغة العربية بالاستعانة بأصحاب المواهب من طلاب المدارس الذين أحرزوا مراكز متقدمة في مسابقات الإذاعة المدرسية، والإلقاء وعرض فيلم قصير يوضح التكريمات المختلفة التي نالها الطلاب بالإدارات التعليمية اعتبارا من بداية عام 2020.