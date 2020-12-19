برلمانية: تقرير البرلمان الأوروبي يحمل العديد من المغالطات والأكاذيب

استنكرت النائبة آمال رزق الله، عضو مجلس النواب، التقرير الصادر من البرلمان الأوروبى بشأن حالة حقوق الإنسان فى مصر، ووصفته بتقرير مجافى للحقيقة، ويحمل بين طياته العديد من الأكاذيب، وأنه مسيس أكثر منه حيادى.وقالت رزق الله، إن تقرير البرلمان الأوروبي حيث يحمل العديد من المغالطات والأكاذيب المبنية على ترهات وأكاذيب صادرة من بيانات مغلوطة من الجماعات الإرهابية.وأردفت عضو البرلمان، أن تقرير البرلمان الأوروبي أشار إلى أرقام وبيانات خاصة بالسجناء وحالات الاختفاء القسرى، وهى كلها ملفقة وليس لها أساس من الصحة، وبعضها تم نشره فى تقارير إخوانية.وقالت: "كنا نتمنى الحيادية من هذه المؤسسة الدولية بدلا من الأكاذيب والافتئات على الدولة المصرية، والإشادة بحجم إنجازات الدولة المصرية وباقتصادها القوى، وما آلت إليه نتاج خطوات الإصلاح الاقتصادي".