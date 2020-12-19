وزير خارجية الأردن يتابع سير العمل بمقر سفارة بلاده في القاهرة

تفقد نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الأردني أيمن الصفدي، مقر سفارة بلاده بالقاهرة، لمتابعة آليات سير العمل والخدمات المقدمة للجالية الأردنية في مصر.وأكد الصفدي- خلال زيارته وفقا لوكالة الأنباء الأردنية اليوم السبت- ضرورة تسخير جميع الإمكانات لتسهيل الإجراءات المتعلقة بالخدمات القنصلية التي يحتاجها الأردنيون المقيمون في مصر.وأشاد الصفدي بالجهود الكبيرة التي بذلها كادر السفارة في خدمة الجالية الأردنية خلال الفترة السابقة، والتي شهدت قيودا فرضتها جائحة كورونا على حركة السفر، وتطلبت عمليات إجلاء من خلال السفارات الأردنية في الخارج لتسهيل عودة الأردنيين إلى أرض الوطن.