«تغني مونولوجات فقط».. لماذا رفض عبدالوهاب التلحين للطفلة فيروز؟

رفض الفنان محمد عبدالوهاب التلحين للطفلة الفنانة فيروز، وقت أن كان الفنان أنور وجدي يتبنى موهبتها.وصرحت الفنانة فيروز في حوار تلفزيوني لها، بأن موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب رفض التلحين لها، بعدما انتقد الفنان أنور وجدي بأنه يغامر بأمواله في الإنتاج السينمائي لطفلة تغني أغاني مونولوجات، ولا أكثر من ذلك، ورفض "عبدالوهاب" بعد مناقشات طويلة بينه وبين أنور وجدي أن يكون شريكًا في الفيلم، مؤكدًا أنه لا يحب المغامرات.وغضب الموسيقار محمد عبد الوهاب بعد نجاح الفيلم، وقال لـأنور وجدي: "أنت فقط من كان يشعر بالجوهرة الثمينة التي لم يشعر أحد بقيمتها".كان أول من اكتشف مواهب فيروز كان الفنان اللبناني إلياس مؤدب الذي ألف ولحن مونولوج خاص لتغنيه وحدها في إحدى الحفلات المنزلية، فأثارت الصغيرة إعجاب الحضور ولاقى أداؤها نجاحًا باهرًا، وقرر "مؤدب" إدخالها مسابقة للمواهب حضرها آنذاك الملك فاروق والذي أعجب بأدائها حين كانت في الثامنة من العمر، وحصلت فيروز بعد تلك المسابقة على أول مكافأة مالية في حياتها بقيمة 50 جنيهًا وكانت من الملك شخصيًا.بدأ المنتجون السينمائيون يتنافسون على فيروز، فاختار مكتشفها وسبب شهرتها "مؤدب"، أنور وجدي لتشارك فيروز في أعماله الفنية، واختار لها أنور وجدي اسم فيروز وأشركها في عشرات الأعمال التي أنتجها وشارك في بطولتها.