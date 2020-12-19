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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«تنورة وهدايا».. الغردقة تستقبل أول رحلة سياحية من ألمانيا

السبت 19/ديسمبر/2020 - 09:53 م
الغردقة
الغردقة
علي عواد
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استقبل مطار الغردقة الدولي، مساء اليوم، أول رحلة سياحية قادمة من «فرانكفورت» الألماني، منذ تفشي جائحة فيروس كورونا عالميًا، وتقل على متنها 125 راكبا.

وأكد مصدر بمطار الغردقة الدولي أن الرحلة وصلت من مطار فرانكفورت، وتم اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا مع الركاب، وإجراء التعقيم الكامل للركاب والحقائب، وكذا قياس درجة الحرارة التأكد من تحليل الـpcr للركاب، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن تصل رحلة آخرى من برلين مساء اليوم على متن طائرة الشركة الوطنية «إير كايرو».

واستقبلت إدارة مطار الغردقة الدولي الطائرة برش المياه كاحتفال بوصولها لأول مرة للمطار، وكذلك تم تقديم الورود والهدايا للركاب للترحيب بهم فى مصر، والاحتفال بالتنورة.

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