روسيا توقع اتفاقيات مع السعودية بـ5 مليارات دولار

قال نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، إن العلاقات مع السعودية بلغت مستوى متقدما من التعاون.وأكد نوفاك خلال مؤتمر صحفي للجنة السعودية الروسية المشتركة أن الزيارات المتبادلة بين موسكو والرياض دليل على مستوى التعاون.وأضاف أن نائب رئيس الوزراء الروسي: "ناقشنا التنسيق بخصوص أوبك+، ووضعنا مع السعودية خططا بشأن سوق النفط بعد انتهاء الجائحة، تم أيضا توقيع اتفاقيات عدة بقيمة 5 مليارات دولار".والتقى وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، في الرياض مع نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، في إطار اللجنة السعودية الروسية المشتركة.