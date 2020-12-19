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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

انقطاع المياه عن طوخ بسبب عطل مفاجئ

السبت 19/ديسمبر/2020 - 08:16 م
انقطاع المياه
انقطاع المياه
كتب صلاح حسنى
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أعلنت شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالقليوبية حدوث عطل مفاجئ بخط الطرد الرئيسي بمحطة ٢ غرب السكة الحديد، أمام مزلقان طوخ كفر منصور مما ترتب عليه قطع المياه عن عدد من مناطق المدينة، وجار الآن أعمال إصلاح العطل، وسيتم ضخ المياه بعد ذلك مباشرة.

واجتمع المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية بروؤساء القطاعات ومديرى العموم ورؤساء أفرع الشركة لمناقشة عدد من الموضوعات على رأسها موقف مشروعات نقل وتعديل مرافق مياه الشرب والصرف الصحى المتعارضة مع توسعة الطريق الدائرى بنطاق محافظة القليوبية، وسرعة الانتهاء من الأعمال فى التوقيتات المحددة والمتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال وشدد على ضرورة متابعة اللجان المشرفة للأعمال من قطاع المشروعات والمرور بصفة مستمرة لمواقع العمل وتذليل كافة العقبات التى تواجه الأعمال والتنسيق مع الجهات المعنية وهيئة الطرق والكبارى.

وناقش مجاهد الموقف التنفيذى لمشروع غرف صرف الأمطار وسرعة دخولها الخدمة فور الانتهاء من تنفيذها والتنسيق المستمر مع مجالس المدن وإدارات الطرق المركزية والمرور لسرعة الانتهاء من الأعمال خلال هذا الشهر.

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