انقطاع المياه عن طوخ بسبب عطل مفاجئ
السبت 19/ديسمبر/2020 - 08:16 م
كتب صلاح حسنىطباعة
أعلنت شركة مياة الشرب والصرف الصحي بالقليوبية حدوث عطل مفاجئ بخط الطرد الرئيسي بمحطة ٢ غرب السكة الحديد، أمام مزلقان طوخ كفر منصور مما ترتب عليه قطع المياه عن عدد من مناطق المدينة، وجار الآن أعمال إصلاح العطل، وسيتم ضخ المياه بعد ذلك مباشرة.
واجتمع المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية بروؤساء القطاعات ومديرى العموم ورؤساء أفرع الشركة لمناقشة عدد من الموضوعات على رأسها موقف مشروعات نقل وتعديل مرافق مياه الشرب والصرف الصحى المتعارضة مع توسعة الطريق الدائرى بنطاق محافظة القليوبية، وسرعة الانتهاء من الأعمال فى التوقيتات المحددة والمتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال وشدد على ضرورة متابعة اللجان المشرفة للأعمال من قطاع المشروعات والمرور بصفة مستمرة لمواقع العمل وتذليل كافة العقبات التى تواجه الأعمال والتنسيق مع الجهات المعنية وهيئة الطرق والكبارى.
وناقش مجاهد الموقف التنفيذى لمشروع غرف صرف الأمطار وسرعة دخولها الخدمة فور الانتهاء من تنفيذها والتنسيق المستمر مع مجالس المدن وإدارات الطرق المركزية والمرور لسرعة الانتهاء من الأعمال خلال هذا الشهر.
واجتمع المهندس مصطفى مجاهد، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالقليوبية بروؤساء القطاعات ومديرى العموم ورؤساء أفرع الشركة لمناقشة عدد من الموضوعات على رأسها موقف مشروعات نقل وتعديل مرافق مياه الشرب والصرف الصحى المتعارضة مع توسعة الطريق الدائرى بنطاق محافظة القليوبية، وسرعة الانتهاء من الأعمال فى التوقيتات المحددة والمتابعة المستمرة لتنفيذ الأعمال وشدد على ضرورة متابعة اللجان المشرفة للأعمال من قطاع المشروعات والمرور بصفة مستمرة لمواقع العمل وتذليل كافة العقبات التى تواجه الأعمال والتنسيق مع الجهات المعنية وهيئة الطرق والكبارى.
وناقش مجاهد الموقف التنفيذى لمشروع غرف صرف الأمطار وسرعة دخولها الخدمة فور الانتهاء من تنفيذها والتنسيق المستمر مع مجالس المدن وإدارات الطرق المركزية والمرور لسرعة الانتهاء من الأعمال خلال هذا الشهر.