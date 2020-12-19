من شيك بدون رصيد إلى نفقة المتعة.. رحلة «سعد» و«الخشاب» في المحاكم

قضت محكمة أسرة سيدى جابر بمجمع محاكم محمد كريم في الإسكندرية، بالحكم فى الدعوى المقامة من الفنانة سمية الخشاب ضد طليقها الفنان أحمد سعد، لحصولها على نفقة المتعة خلال فترة زواجها منه والعدة.وجاء فى قرار المحكمة بدفع مبلغ 30 ألف جنيه عن مدة 3 شهور، ومبلغ 10 آلاف عن كل شهر خلال 24 شهرا، ليكون الإجمالى 270 ألف جنيه عن المتعة والعدة.كانت الفنانة سمية الخشاب، ومحامى الفنان أحمد سعد رفضا التصالح فى القضية المنظورة، وطالبا هيئة المحكمة باستكمال الإجراءات القانونية حيال الدعوى المقامة من الفنانة سمية الخشاب للحصول على مستحقاتها، فيما قررت المحكمة تأجيل القضية لتقديم مستندات من كلا الطرفين المتنازعين.في هذا السياق ترصد "الدستور" القضايا التي شهدها الطرفان منذ انفصالهما:قضية شيك بدون رصيدفى يناير 2020 تمت المصالحة بين الفنانة سمية الخشاب وطليقها الفنان أحمد سعد فى قضية شيك بدون رصيد قدمه أحمد سعد ضد سمية الخشاب، وحصل بسببه على حكم بحبسها 3 سنوات. وتقدمت الفنانة من خلال محاميها بمعارضة، وقبلتها محكمة جنح الدقي، وتم انقضاء الدعوى ضدها بالتصالح.وكانت المحكمة نفسها قد قضت، قبل التصالح بشهرين، بحبس الخشاب غيابيًا لمدة 3 سنوات، في اتهامها بجنحة تحرير شيك من دون رصيد، في الدعوى التي أقامها مطلقها أحمد سعد، وشمل الحكم إلزام الفنانة بدفع كفالة 50 ألف جنيه لإيقاف تنفيذ الحكم، وهي القضية المقيدة 17590 لسنة 2019.الاختلاف على ملكية شقة بالتجمعأكد أحمد سعد خلال ظهوره على أحد برامج التوك شو أن سبب الطلاق بينه وبين الفنانة سمية الخشاب هو حصولها على شقة منه بغير وجه حق قائلا: آمنتها وكنت شخص مهرجل وطلبت منى أن أشترى شقة وبالفعل وافقت وقمت بدفع المقدمة و10 أقساط منها، وحينما طلبت منها أن تعيد لى الشقة وتنقل ملكيتها ليا رفضت، وقالت سوف أفعل ذلك مستقبلا، ومع إلحاحى أعطتنى شيكا به ربع مبلغ الشقة ورفضت إعطائى مالى.. وكان ذلك سبب الطلاق بينى وبينها وقمت بتطليقها غيابى.