«البنتاجون» يعلن نقل لقاح كورونا لـ64 منطقة جديدة

أعلنت وزارة دفاع الولايات المتحدة "البنتاجون" أنه سيتم نقل اللقاح إلى 64 منطقة جديدة وفق آلية تضمن سلامة الطعوم، وفقا لما أوردته فضائية الحرة فى نبأ عاجل لها.وأكد البنتاجون أن عملية توزيع لقاحات كورونا تتم بشكل شفاف، كما يتم التأكد وبشكل دقيق من سلامة اللقاحات قبل إعطائها للأمريكيين.وذكر البنتاجون، أن الشعب الأمريكي سيحصل على لقاح كورونا بطريقة عادلة، وعند توافر لقاح "موديرنا" سيسمح لنا بتعزيز دفاعاتنا.واختتمت وزارة الدفاع قائلا: "نحن الآن بصدد توزيع 20 مليون جرعة خلال الشهر الحالي، وسنصل إلى نهاية هذه الجائحة، لكننا نحتاج وقتا".وسمحت السلطات الأمريكية بالاستخدام الطارئ للقاح كورونا الذي طورته شركة "موديرنا"، ما يمهّد الطريق أمام إرسال ملايين الجرعات من ثاني لقاح يحصل على الضوء الأخضر إلى أنحاء البلد الذي يعد الأكثر تضررا جرّاء الوباء في العالم.يذكر أن إدارة الغذاء والدواء الأمريكية وافقت في السابق على لقاح من شركة "فايزر" وشريكتها الألمانية "بيونتيك"، حيث انطلقت التطعيمات الجماعية به في الولايات المتحدة هذا الأسبوع.