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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

84.3 مليار دولار إيرادات السياحة بمصر خلال 10 سنوات (انفوجراف)

السبت 19/ديسمبر/2020 - 07:05 م
السياحة
السياحة
سمر محمدين
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يمثل قطاع السياحة أحد القطاعات الاستراتيجية الهامة في مصر، لذا تسعى الحكومة إلى دعم هذا القطاع بكل الأوجه الممكنة وكذا العاملين به، من خلال تقديم الدعم المادي والمعنوي بهدف تحقيق القيمة المضافة للدولة.

وترصد "الدستور" البيانات التي أعلنها الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن هذا القطاع مؤخرًأ.

حوالي 102.8 مليون سائح زاروا مصر خلال الـ 10 سنوات الماضية، بإيرادات سياحية وصلت إلى 84.3 مليار دولار، وفق بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

فيما استحوذ السائحين الأوروبيين على النصيب الأكبر من السائحين الوافدين لمصر خلال الـ 10 سنوات الماضية، حيث بلغ عددهم 70.7 مليون سائح بنسبة 68.8 % من إجمالي عدد السائحين، يليهم العرب 21.9 مليون سائح بنسبة 21.3%، ثم سائحين من دول أخرى 6.6 مليون سائح بنسبة 6.4 %، وأخيرًا الأمريكيين 3.6 مليون سائح بنسبة 3.5%.

وبلغ إجمالي متوسط عدد السائحين الوافدين لمصر من مختلف دول العالم في الشهر 1.1 مليون سائح خلال عام 2019، وفي اليوم 36.2 ألف سائح، وفي الساعة 1.5 ألف سائح، وفي الدقيقة 25 سائحًا، وبلغ متوسط قيمة إيرادات مصر من السياحة في الشهر مليار دولار خلال العام المالي 2018 2019، وفي اليوم 34.9 مليون دولار، وفي الساعة 1.5 مليون دولار، وفي الدقيقة 24.2 ألف دولار.

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