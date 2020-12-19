تعرف على تاريخ الفن الرومي بالكنيسة البيزنطية

أدلى الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، بتصريح صحفي حول "تاريخ الفن الرومي".. ومصطلح "البيزنطي".وقال الأنبا نيقولا أنطونيو، في بيان رسمي، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: أُطلق اسم "الفن الرومي" على الفن الذي نشأ في الإمبراطورية الرومانية الشرقية، وقد نُسب الاسم "البيزانطي" إلى "مدينة بيزانطيا" القديمة التي أقام عليها الإمبراطور قسطنطين الكبير العاصمة القسطنطينية.وأضاف: "بدأت الأشكال الفنية النموذجية للفن الرومي تتطور في الإمبراطورية الرومانية من القرن الرابع (الذي طور فن الأيقونات الأقدم الأورشليمي والأنطاكي والإسكندري) نتيجة تفاعل كل من التقليد اليوناني القديم وتأثير التدين الشرقي مع انتشار المسيحية. يتميز النمط الرومي بعناصر فن ديني بحت، والغرض منه ليس البحث عن الجمال والانسجام كالتجاذب والرمزية وتقديم المشاعر الدينية.وتابع: "وكان تأسيس القسطنطينية مرتبطًا بإنشاء مركز فني جديد كبير للنصف الشرقي للإمبراطورية، ولا سيما التركيز على عناصر مسيحية قوية. وكان هناك شكل مميز للتعبير عن العمارة الرومية، تصميم جديد للمعبد الكنسي، البازيليكا. قد يكون بناء كاتدرائية "آيا صوفيا" (الحكمة الإلهية) أهم مثال، نموذج، لجميع الكنائس الرومي اللاحقة، ولكن أيضًا رمزًا لقوة الإمبراطورية الرومانية الشرقية.وأكمل: "في اللوحة المرسومة، على الرغم من الحفاظ على الموضوعات الهِلِّنِسْتِيَة (المناظر الطبيعية والرموز التصويرية)، تَكَوّن تدريجيًا تمييز ديني (مختلف) بشدة. ومن الأمثلة المميزة للوحة المسيحية القديمة، الأيقونات والجداريات والفسيفساء الزخرفية في مختلف الكنائس. وقد جرى التمييز الديني جنبًا إلى جنب مع الهندسة المعمارية والرسم والمنمنمات أيضًا يرتكز على مواد مثل العاج والذهب أو الفضة، على الرغم من أن العديد من هذه الإبداعات لم يتم إنقاذها من الدمار. فخلال فترة حروب الأيقونات كثير من الأيقونات والرسوم الجدارية دمرت أو استبدلت بغيرها، وحصريًا الرسومات الزخرفية، بما في ذلك التي تمثل الحيوانات والطيور والأشكال الهندسية، وكذلك الصلبان.واستطرد: "في النصف الثاني من القرن التاسع وخلال القرن العاشر، مخطوطات الأيقونية مع المنمنمات التي تزين في الأساس النصوص الدينية كانت معروفة جيدًا. وفي فترة الانحطاط للدولة، خلال حكم الأسرة المقدونية، ازدهر الفن الرومي كثيرًا. فخلال هذه الفترة، تم تطوير العمارة بشكل خاص، بينما ساد الشكل الصليبي لقبب الكنائس، عن الشكل السابق للبازيليكا. وتميزت المعابد الكنسية بمزيد من الأناقة وأقل بساطة، ولكن دون أن تبتعد عن الغرض الرئيسي من تحقيق الرفعة الروحية للمؤمنين. كما ارتبط فن النحت ارتباطًا وثيقًا بالهندسة المعمارية، ومعظم الأعمال الباقية هي جزء من المباني المعمارية. ومواضيع المنحوتات هي هندسية أساسًا ذات طابع زخرفي قوي، في حين نادرًا ما يتم تشخيص الشخصيات البشرية.وأضاف: "لا تختلف الأساليب المعمارية، خلال عصر الإمبراطورية الشرقية، اختلافًا كبيرًا عن الأمثلة التي سبقتها. سماتها الرئيسية هي عظم التنوع، الذي تجلى من خلال خلق الصيغ التوافقية. بالإضافة إلى ذلك، في بعض المعالم الأثرية، تعزى التأثيرات المورفولوجية (بالإنجليزية Morphology)، أي علم دراسة الأشكال والبنية (Structure)، أساسًا إلى الهندسة المعمارية القوطية، مع سمة مميزة من الأقوس الغربية أكثر. الرسوم التصويرية لهذه الفترة تتبع معيار العصر الرومي الأوسط، في حين أنها في نفس الوقت تُثري تدريجيًا مواضيع من الطفولة وحياة المسيح أو حياة مريم العذراء.وأردف: "في هذه الفترة ظهرت عناصر طبيعية أكثر في الرسم. في حين أن العديد من الفنانين سعوا تدريجيًا إلى تسليم أكثر بموضوعية للمواضيع التقليدية التي يطورونها، مما يُركز على تعبيرات الأشخاص أو حركات الأنماط المبينة. خلال الفترة الرومية المتأخرة، وصل فن الصور المحمولة إلى أكبر حد له، مع الحفاظ على العديد من الصور. وربما كانت سلالة الباليولوجيون، التي بدأت عام 1259م، هي التي أحدثت ازدهارًا للفن الرومي، ويرجع ذلك أساسًا إلى أنه خلال هذه الفترة اشتد التفاعل بين الفنانين الروميين والإيطاليين.وتابع: "الموسيقى الرومي هي موسيقى الإمبراطورية الرومية التي تترجم وتتكون حصرًا من النصوص اليونانية كلحن. ويتفق المؤرخون اليونانيون والأجانب على أن هذه الألحان والأصوات الكنسية وعمومًا نظام الموسيقى الرومية كلها مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالنظام الموسيقي اليوناني القديم. ومبادئها مؤرخة من قِبل بعض العلماء في القرن الرابع الميلادي، بعد وقت قصير من نقل العاصمة للإمبراطورية الرومانية إلى القسطنطينية من قِبل قسطنطين الكبير. الموسيقى الرومية التي تم الحفاظ عليها هي كنسية تمامًا، باستثناء بعض التراتيل الإمبراطورية، التي لها أيضًا عناصر دينية. كانت الأنشودة الرومية أحادية، في إيقاع حر، وغالبًا ما عملت على تمثيل معنى الكلمات نغميًا (ميلوديكالي). كانت اللغة المستخدمة هي اليونانية. النشيد الرومي، كان ثلاثة أنواع، كان أعظم تعبير عن هذا النوع من الموسيقى".وأكمل: «مصطلح "البيزنطي" هو لفظة جديدة عُرفت في 1562 من قبل المؤرخ "هيرونيموس وولف"، 1516-1580، ثم أمين مكتبة وأمين في منزل المصرفيين قوية "فوجر" في أوغسبورغ (Augsburg). وولف، الذي أظهر حماسة كبيرة سواء بالنسبة للألبيزنطية والكتاب الكلاسيكية، وشهد التاريخ البيزنطي كجزء منفصل ومستقل عن التاريخ العام وتصور فكرة كوربوسHistoriae Byzantinae (التاريخ البيزنطي) التي شملت أعمال المؤرخون البيزنطيون من زمن قسطنطين الكبير، إلى قسطنطين باليولوغوس. ثم أنشأ مصطلح "البيزنطي" أسس باحث فرنسي مهم جدًا وناشر، اليسوعي فيليب لامبي، 1607-1667، الذي نشر نصوص التاريخ البيزنطي، بعبارة: "De Byzantinae historiae scriptoribus..." عندما تم نشر المجلد الأول من هذه المجموعة، نداء إلى جميع محبي التاريخ البيزنطي، حيث أكد على أهمية تاريخ الإمبراطورية اليونانية Ελληνικής الشرقية "استثنائية جدًا في الأحداث مغرية في متنوعة ومذهلة جدًا لسنوات عديدة".واختتم: "في عام 1680، استخدم المؤرخ الفرنسي، عالم اللغات وعالم الآثار، ماسون والناشر تشارلز دوكوفاني هذا المصطلح عنوان كتابه التاريخي Historia Byzantina، الذي تناول تاريخ مدينة القسطنطينية".