غدًا.. وزير التموين يفتتح معرض «جواهرجية مصر»

يفتتح الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، غدا، مؤتمر ومعرض «جواهرجية مصر 2020» بحضور اللواء عبدالله منتصر، رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية في تمام الساعة العاشرة صباحًا.وقال مصطفى صابر، العضو المنتدب لشركة «ماستر جولد إيجيبت» وعضو مؤسس «رابطة جواهرجية مصر» في تصريحات صحفية، أن المؤتمر الذي سينطلق غدًا هو الأول من نوعه في هذا القطاع، مشيرًا إلى أن الهدف منه تشجيع الصناعة والاستثمار في قطاع الذهب وتنشيط السوق، لافتا إلى أنه تشارك في المعرض 8 أكبر شركات مصرية عاملة في قطاع صناعة وتجارة الذهب، وسيستعرض وزير التموين خطة الوزارة والمصلحة في حماية المشغولات الذهبية من الغش وأساليب الدمغة المتطورة التي تطبقها المصلحة بداية من العام الجديد.وأشار إلى أن تطبيق المشروع القومي لرقمنة دمغ المصوغات بالليزر سيحمي المشغولات الذهبية والفضية وغيرهما من الأحجار الكريمة من الغش والتلاعب، كما يشجع الصناعة الوطنية في قطاع المشغولات الذهبية والعمل على تطويرها، بما يحقق المنافسة الإقليمية والعالمية.