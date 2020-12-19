تعرف على إحدى أقدم الأيقونات الأثرية لمولد السيد المسيح

نشر الأنبا نيقولا أنطونيو، مطران الغربية وطنطا للروم الأرثوذكس، والمتحدث الرسمي للكنيسة في مصر، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة لأيقونة ميلاد السيد المسيح تعود إلى القرن الثالث.وعلق الأنبا نيقولا على الصورة قائلًا: "العذراء مريم مع المجوس. كان وصول المجوس بعد ولادة يسوع من أكثر الأعمال شيوعًا التي تم تصويرها خلال الأيام الأولى للمسيحية. وهذه الأيقونة التي يعود تاريخها إلى القرن الثالث، تصور المجوس وهم يسجدون للمسيح الطفل الذي تحتضنه أمه مريم العذراء. وتم استخدامها لتزيين تابوت موجود الآن في متاحف الفاتيكان في روما".وبدأت الكنائس المصرية بمختلف مذاهبها صوم الميلاد المجيد، وهو آخر وأول أصوام السنة في التوقيت نفسه، والذي ينتهي باحتفالات الكنيسة بعيد الميلاد المجيد في الخامس والعشرين من ديسمبر بالنسبة لكل الكنائس عدا الكنيسة القبطية الأرثوذكسية التي تحتفل به في السابع من يناير من العام المقبل.