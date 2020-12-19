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سياسي

برلماني: قرار البرلمان الأوروبي مرفوض جملة وتفصيلًا

السبت 19/ديسمبر/2020 - 07:03 م
النائب محمود شعلان
النائب محمود شعلان عضو مجلس النواب
كريمة أبو زيد والسيد السعدنى
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أعرب النائب محمود شعلان عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، رفضه التام لقرار البرلمان الأوروبي بخصوص الأوضاع الحقوقية في مصر وحديثه المفبرك، عن القمع وملاحقة المعارضين والصحفيين والمحامين وغير ذلك من الأكاذيب التي ساقها، واصفًا قرار البرلمان الأوروبي بأنه تدخل سافر في الشأن المصري، وأنه مرفوض جملة وتفصيلًا ولا أحد يقبل به ولن تكون هناك وصاية أوروبية على مصر.

وأضاف شعلان أن القرار تعدى على الشئون الداخلية المصرية، واستمرارًا لنهج غير مقبول من القرارات المشابهة التي يصدرها البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان في عدد من الدول العربية، كما أنه تضمن مغالطات وادعاءات باطلة تستند إلى تقارير مشبوهة.

وأشار نائب البحيرة إلى أن الاستناد على قضية وفاة الباحث الإيطالي ريجيني منذ عدة سنوات، تصعيد غير مبرر وغير مقبول، كما أن ملابسات وفاة ريجيني تم كشفها من قبل النيابة العامة المصرية، وهناك سيادة للقانون والقضاء في مصر ولا تدخل في أحكامه.

وشدد عضو مجلس النواب على الرفض التام للبيان الذي وصفه بابتزاز رخيص، خصوصًا وأنه اشتمل على 19 بندًا منها الدعوة إلى إجراء مراجعة عميقة وشاملة لعلاقات الاتحاد الأوروبي مع مصر، لأن "وضع حقوق الإنسان فيها وفق الأكاذيب يتطلب مراجعة جادة، ودعوته بشكل سافر ووفق سلسلة الأكاذيب، إلى النظر في اتخاذ تدابير تقييدية ضد المسئولين المصريين رفيعي المستوى المتورطين في انتهاكات خطرة!"

وتساءل ما هى هذه الانتهاكات الخطرة في الحفاظ على أمن مصر واستقرارها والتصدي للإرهاب وقيادة عملية تنموية وتحسين مستوى معيشة المصريين وتقليل معدلات الفقر لأول منذ 20 عامًا، داعيًا البرلمان الأوروبي إلى مراجعة قراره وسحبه فورًا من أجل مصلحة العلاقات المصرية - الأوروبية.

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