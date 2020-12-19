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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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الكرازة

إطلاق الحلقة 24 من «Great Joy» لخدمة أقباط المهجر (فيديو)

السبت 19/ديسمبر/2020 - 05:20 م
القس بولس حليم
القس بولس حليم
جرجس صفوت
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أطلق المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة القس بولس حليم، المتحدث الرسمي للكنيسة، اليوم، الحلقة الـ24 والأحدث من حملة "Great Joy".

جاءت الحلقة الأحدث، التي نشرت عبر الصفحة الرسمية للمركز الإعلامي على "فيسبوك" تحت شعار: "Readings & reflections in the Gospel of our teacher Saint Matthew with H.H. Pope Tawadros II".

يشار إلى أن "Great Joy" هي حملة مخصصة لخدمة أقباط المهجر الناطقين باللغة الإنجليزية.

وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، الأربعاء الموافق الخامس والعشرين من نوفمبر الماضي، أول أيام صوم الميلاد المجيد، وهو آخر وأول أصوام السنة في التوقيت نفسه، حيث يبدأ في الخامس والعشرين من نوفمبر بشكل سنوي، لينتهي ليلة السابع من يناير من العام التالي له، باحتفالات الكنيسة بعيد الميلاد المجيد. اضغط

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