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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

محمود بدر: توصيات البرلمان الأوروبى تتنافى مع مبدأ سيادة الدول

السبت 19/ديسمبر/2020 - 06:34 م
محمود بدر
محمود بدر
كريمة أبو زيد والسيد السعدنى
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علق محمود بدر عضو مجلس النواب، على قرارات البرلمان الأوروبي قائلًا: عليه أن يعي أن مصر دولة ذات سيادة ولا تقبل الوصاية عليها من أحد، ونحن ننظر إلى مثل هذا النوع من البيانات بنوع من الاستياء والازدراء ونرى فيها شكل من أشكال الابتزاز السياسي المغلف بأكاذيب حقوقية.

وأكد "بدر"، أن توصيات البرلمان الأوروبي تتنافى مع مبدأ سيادة الدول المتعارف عليه، كما أنها دعوة سافرة للتدخل في أحكام القضاء المصري وهو ما يتنافى مع مبدأ استقلال القضاء والفصل بين السلطات وهو أهم مبادئ الديمقراطية التي لن تتخلى عنه الدولة المصرية أبدًا.

وطالب بدر البرلمان الأوروبي بالنظر إلى انتهاكات حقوق الإنسان في أوروبا نفسها وسيعلم أنهم يحتاجون إلى آلاف القرارات لتحسين حالة حقوق الإنسان لديهم وأنهم أحق بوقته واجتماعاته.

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