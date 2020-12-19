الأكاديمية البحرية ببورسعيد تكرم اللواء عادل الغضبان

نظمت الأكاديمية البحرية ببورسعيد اليوم، حفلا لتكريم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، بمناسبة اختياره أفضل محافظ على مستوى العالم العربي.وقدم اللواء إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية البحرية ببورسعيد التهنئة للمحافظ على فوزه في مسابقة التميز الحكومي على مستوى الوطن العربي، مؤكدا أن هذه الجائزة نتيجة جهد متواصل لمحافظ بورسعيد مما ساهم في تحقيق أفضل مستوى من التنمية للمحافظة.وخلال اللقاء، هنأ محافظ بورسعيد اللواء إسماعيل عبد الغفار لتجديد الثقة به رئيسا للأكاديمية البحرية، مؤكدا أن هناك تعاونا دائما بين الأكاديمية ومحافظة بورسعيد بما يحقق مزيدا من التقدم.