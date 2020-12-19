الكرملين: موقف الغرب تجاه اللقاح الروسي يرتبط بمنافسة غير نزيهة

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن موقف الغرب تجاه روسيا وتجاه اللقاح الروسي "سبوتنيك ـ V" يرتبط بالمنافسة غير النزيهة.وقال بيسكوف، ردا على سؤال حول سبب ردود الفعل المتباينة في الغرب على ظهور اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا، حسبما أوردت وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم السبت "في الغرب بشكل إجمالي، روسيا ليست رائجة، ليس لأنها سيئة بل لأنها أصبحت جيدة للغاية"، مؤكدا أن هذا السلوك يتعلق بالمنافسة.وأضاف المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية "ظهور لقاح "سبوتنيك ــ V" كان بمثابة تهديد من وجهة نظر المنافسة لأكبر الشركات المصنعة للأدوية في الخارج"، مشيرا إلى أن هذه المنافسة ليست نزيهة دائما.