رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 19 ديسمبر 2020 الموافق 04 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الكرملين: موقف الغرب تجاه اللقاح الروسي يرتبط بمنافسة غير نزيهة

السبت 19/ديسمبر/2020 - 04:53 م
دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف
أ ش أ
طباعة
أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، أن موقف الغرب تجاه روسيا وتجاه اللقاح الروسي "سبوتنيك ـ V" يرتبط بالمنافسة غير النزيهة.

وقال بيسكوف، ردا على سؤال حول سبب ردود الفعل المتباينة في الغرب على ظهور اللقاح الروسي ضد فيروس كورونا، حسبما أوردت وكالة أنباء "تاس" الروسية اليوم السبت "في الغرب بشكل إجمالي، روسيا ليست رائجة، ليس لأنها سيئة بل لأنها أصبحت جيدة للغاية"، مؤكدا أن هذا السلوك يتعلق بالمنافسة.

وأضاف المتحدث الصحفي للرئاسة الروسية "ظهور لقاح "سبوتنيك ــ V" كان بمثابة تهديد من وجهة نظر المنافسة لأكبر الشركات المصنعة للأدوية في الخارج"، مشيرا إلى أن هذه المنافسة ليست نزيهة دائما.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«مسيس وغير متوازن».. «النواب» ينتقد قرار البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان بمصر

محمد منير يعود لمنزله وحالته الصحية مستقرة

دراسة تكشف «ظاهرة خطيرة» بين كورونا والإنفلونزا

الملا: 3 مشروعات تكرير جديدة فى أسيوط والإسكندرية بـ 7.5 مليار دولار

الصور

image description

«كمامات وقفازات».. أبرز إكسسوارات «كريسماس كورونا»

image description

غرامات فورية لكل من يخالف الإجراءات الاحترازية بأسيوط

image description

كواليس مباراة فوز الأهلي على غزل المحلة في الدوري

image description

افتتاح 12 مسجدًا في دمياط

image description

كمامات وتباعد فى افتتاح 12 مسجدًا بدمياط

الأكثر قراءة

إلزام أحمد سعد بدفع 270 ألف جنيه نفقة لسمية الخشاب

نص قرار التحفظ على أموال 285 إخوانيا (خاص)

خروج قطار «منوف - القاهرة» عن القضبان بالمنوفية (صور)

السيسي يوجه بالتطوير الشامل لـ 1000 قرية على مستوى الجمهورية

إنفوجراف

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

بابا نويل «افتراضي» هذا العام في إسبانيا بسبب كورونا

مصرع وإصابة 14 شخصًا جراء سقوط حافلة بحفرة في باكستان

الاثنين.. الانقلاب الشتوي

اقتران نادر بين كوكبى المشترى وزحل بعد غدٍ

أيام زمان

السعودية والمغرب كلمة السر.. لهذا السبب قررت الأمم المتحدة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية

«بسبب الزعيم».. محمد جلال عبدالقوى يكشف سبب توبته عن الكتابة السينمائية

«سنوات السجن والخروج من الأهلي».. قيام وانهيار إمبراطورية مرتضى منصور

«من يومها تعلّمت الدرس».. حكاية فنانة طافت شوارع القاهرة بالروب

مقالات الرأي
ماجد حبته
ريجينى.. وعصابة الدبلوماسيين!
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل جبار بئس بالحقيقة
د.كريمة الحفناوى
يا صاحب المدد وتراثنا المسرحى عن نصر أكتوبر
صفاء النجار
دليل حملات المعلومات المضللة الناجحة
المزيد

الثقافة

«دور الثقافة في بناء الوعي المجتمعي» محاضرة بالأقصر

«الكتب خان» تستضيف توقيع «ما حدث فى شنجن» لمحمد إسماعيل

الإثنين.. متحف الطفل يدعو المصريين لمتابعة ظاهرة «الاقتران العظيم»

30 ناشرا يشاركون في مهرجان سوهاج الأول للكتاب