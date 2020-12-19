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منوعات

بابا نويل «افتراضي» هذا العام في إسبانيا بسبب كورونا

السبت 19/ديسمبر/2020 - 05:13 م
بابا نويل
بابا نويل
وكالات
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سعى بابا نويل في إسبانيا لإنقاذ عيد الميلاد من فيروس كورونا، فقام بإرسال رسائل عبر الفيديو إلى الأطفال الذين لا يمكنهم لقاؤه وجهًا لوجه هذا العام بسبب الجائحة.

وقال هيكتور فوينتيس، وهو يرتدي زي بابا نويل التقليدي الأحمر ويثبت لحيته البيضاء وقبعته المميزة على رأسه "لجأنا لتطبيقات زووم وسكايب واستخدام تقنيات جديدة بما أن بابا نويل لا يمكنه زيارة الأطفال في منازلهم هذا العام".

قام فوينتيس، وهو فنان من تشيلي ويقيم في إسبانيا منذ عشر سنوات، بتحويل حاوية قديمة للشحن في ليجانيس جنوب مدريد إلى استوديو ينتج فيه مقاطع الفيديو التي يرسلها إلى الأطفال.

ويسجل فوينتيس الرسائل الشخصية بمساعدة ابنه أندريس الذي يعمل خلف الكاميرا وزميله بيلار كاريون الذي يقوم بدور صديقه القزم.

ويمكن أن يصل الأبوان إلى فوينتيس من خلال وسائل التواصل الاجتماعي ويرسلان إليه الرسائل المخصصة لطفلهما، ثم يقوم هو وزميله كاريون بتصوير رد خاص من بابا نويل نفسه.

وقال كاريون "مع حدوث الجائحة، ألغيت جميع الفعاليات التي كنا سنقوم بها. وكان علينا أن نبدأ من الصفر مرة أخرى ونبتكر في عملنا".

وأمس الجمعة، جلست أرهوا بينا ذات الثلاثة أعوام في غرفة معيشتها في ألكوركون وهي تشاهد بابا نويل يتحدث إليها عبر التليفزيون.

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