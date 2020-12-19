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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السفارة الإثيوبية تنفي استدعاء السفير السوداني في أديس أبابا

السبت 19/ديسمبر/2020 - 05:21 م
آبي أحمد
آبي أحمد
وسام عطية
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نفت السفارة الإثيوبية في العاصمة أديس أبابا استدعاء السفير السوداني مؤخرا.

وتداولت بعض الصحف عن مصادر دبلوماسية سودانية أمس أن مكتب رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد استدعى السفير السوداني في أديس أبابا، وقدم له احتجاجًا رسميًا على وقوع "اعتداء من الجيش السوداني على الإثيوبي" في المنطقة الحدودية بين البلدين.

وكان رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد قال، الخميس الماضي، إن حكومته تتابع "عن كثب ما حدث بيد إحدى الميليشيات المحلية على الحدود الإثيوبية السودانية".

وكان الجيش السوداني أعلن، الأربعاء الماضي، أن هناك خسائر وقعت بصفوفه أثناء عملية تمشيط قرب الحدود مع إثيوبيا جراء كمين نصبته قوات وميليشيات إثيوبية، حسب قوله.

وجاء في بيان لمركز الإعلام العسكري أنه «مساء يوم الثلاثاء، وأثناء عودة قواتنا من تمشيط المنطقة حول جبل أبوطيور داخل أراضينا، تعرضت لكمين من القوات والميليشيات الإثيوبية داخل الأراضي السودانية».

وأوضح أنه «نتيجة لذلك حدثت خسائر في الأرواح والمعدات».

وذكر البيان أن القوات المسلحة السودانية «لن تسمح بغزو أراضيها»، مضيفا أن القوات السودانية قامت «بإعادة الانتشار والانفتاح في مناطق داخل حدود السودان بغرض الحيلولة دون استغلال أطراف الصراع في إثيوبيا لأراضينا لانطلاق أي نوع من العمليات».

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