إلزام أحمد سعد بدفع 270 ألف جنيه نفقة لسمية الخشاب

قضت محكمة أسرة سيدى جابر بالإسكندرية بمجمع محاكم محمد كريم، اليوم السبت، في الدعوى المقامة من الفنانة سمية الخشاب ضد طليقها الفنان أحمد سعد، لحصولها على المتعة والعدة خلال فترة زواجها منه، وجاء في قرار المحكمة بدفع مبلغ 30 ألف جنيه عن مدة 3 أشهر، ومبلغ 10 آلاف عن كل شهر خلال 24 شهرًا، ليكون الإجمالي 270 ألف جنيه عن المتعة والعدة.كانت الفنانة سمية الخشاب، ومحامي الفنان أحمد سعد، قد رفضا التصالح فى القضية المنظورة، وطالبا هيئة المحكمة باستكمال الإجراءات القانونية حيال الدعوى المقامة من الفنانة سمية الخشاب للحصول على مستحقاتها، فيما قررت المحكمة تأجيل القضية لتقديم مستندات من كلا الطرفين المتنازعين.وكانت الفنانة سمية الخشاب قد أقامت دعوى قضائية في القضية التي حملت رقم 1939 لسنة 2019 أسرة سيدي جابر، ضد طليقها الفنان أحمد سعد بمحكمة الأسرة بالإسكندرية، تطالب فيها بالنفقة ومشتقاتها المالية خلال فترة زواجها من الفنان أحمد سعد وتضررها ماديًا ونفسيًا، وقدمت لهيئة المحكمة الأوراق والتقارير التي تفيد بعدم حصولها على مستحقاتها.