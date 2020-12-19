الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة Manpower

بدء صرف منحة العمالة غير المنتظمة منذ شهر أبريل الماضي، حيث أعلنت وزارة القوى العاملة عن بدء تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة من خلال الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة Manpower لمن يرى في نفسه استحاق لصرف منحة رئيس الجمهورية الرئيس عبد الفتاح السيسي الـ 500 جنيه.

لينك تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة

في ضوء استمرار البحث عن لينك تسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة نفت وزارة القوى العاملة، ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن فتح باب التسجيل للعمالة غير المنتظمة مرة أخرى، لتسجيل بياناتها والحصول على منحة الـ٥٠٠ جنيه التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لمدة ثلاثة أشهر، بإجمالي ١٥٠٠ جنيه، وذلك للعمالة المتضررة من تداعيات فيروس كورونا، وبدأت العمالة التي قامت بتسجيل بتحديث بياناتها خلال الأشهر القليلة الماضية، والبالغ عددها 2 مليون و260 ألف عامل، بالفعل في صرف المنحة منذ الأحد 6 ديسمبر الماضي، ولمدة 10 أيام متواصلة.





الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة

ويبحث المستحقون من صرف منحة الـ 500 جنيه الذي يبلغ عددهم ، نحو 6 ملايين عامل، وبعد تدقيق البيانات ومراجعتها بلغ عدد المستحقين لصرف المنحة المقررة 2 مليون و260 ألف عامل، حيث تم توزيعهم لصرف المرحلة الثانية من إجمالي مستحقي الصرف، وفقًا لطبيعة المتقدم للمنحة، عن كيفية الاستعلام عن أحقية الصرف من خلال الموقع الرسمى من هنــــــــــــــا www.manpower.gov.eg .





وبلغت أعداد مستحقي منحة الـ 500 جنيه 690 ألف عامل حاصل على الدعم من قبل في المرحلة الأولى، بالإضافة إلى 110 آلاف عامل ممن قدموا بالمرحلة الأولى ولم تنطبق عليهم شروط الصرف نتيجة التسجيل الخاطئ لبيان الرقم القومي، و حدثوا بياناتهم بالمرحلة الثانية من خلال الموقع الرسمي لوزارة القوى العاملة.





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كما أعلنت الوزارة عن انطباق الشروط على 60.541 ألف، من بين 96 ألف عامل تقدموا بالتحديث خلال المرحلة الثانية، من أصل 451 ألف عامل تقدموا بشكاوى لعدم الصرف خلال 3 أشهر مرحلة أولى، بالإضافة إلى 1.4 مليون عامل متقدم لأول مرة للمنحة.