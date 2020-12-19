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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

الهجرة تعلن توافر فرص تدريب لشباب المصريين الدارسين بالخارج

السبت 19/ديسمبر/2020 - 06:58 م
السفيرة نبيلة مكرم
السفيرة نبيلة مكرم
وفاء علي
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شكرت السفيرة نبيلة مكرم عبدالشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، المستشار محمد عبدالوهاب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، لتوفير الهيئة فرص تدريبية لشباب الدارسين في الخارج خلال فترة تواجدهم في مصر.

وأكدت السفيرة نبيلة مكرم أن هذه الفرص التدريبية التي تم توفيرها لشباب الدارسين بالخارج، جاءت لتعرف هؤلاء الشباب على الفرص المتاحة في مصر وكيفية وآلية العمل في الجهاز الإداري للدولة، مشيرة إلى أن الشباب الذين حصلوا على فرصة التدريب بالهيئة العامة للاستثمار قد اطلعوا على جهود الدولة لجذب الاستثمارات وتهيئة المناخ الاستثماري في مصر وإزالة كل العوائق التي تقع أمام المستثمرين وتسهيل القيام بعملهم.

وأوضحت وزيرة الهجرة أنه يتم التعاون مع الهيئة في العديد من الجوانب التي تخدم المصريين بالخارج، حيث توجد بالهيئة وحدة مخصصة للمصريين بالخارج ومن يرغب منهم في الاستثمار في مصر، مؤكدة أن الهيئة لها دور كبير في تنشيط حركة الاستثمار في مصر سواء استثمار أجنبي أو استثمار للمصريين.

وأكد "عبدالوهاب" أن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة تحرص على توعية الشباب المصري بالخارج بتطورات المناخ الاستثماري في مصر والإصلاحات الاقتصادية والتشريعية التي شهدتها الدولة لتهيئة مناخ الاستثمار وتيسير أعمال المستثمرين، والاعتماد على الشباب كمحور أساسي لتحقيق التنمية الاقتصادية.

وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة أن البرنامج التدريبي شمل موضوعات وزيارات متنوعة لعدد من شباب الدارسين بالخارج في دول وتخصصات مختلفة، وتضمن البرنامج تقديم معلومات فنية حول قانون الاستثمار وتعديلاته والفرص المتاحة على الخريطة الاستثمارية، فضلًا عن إجراءات تأسيس وتعديل الشركات بأشكالها القانونية المختلفة إلى جانب توعية الشباب بدور الهيئة في مجال ريادة الأعمال من خلال مركز فكرتك شركتك الذي يقدم العديد من الخدمات المجانية لرواد الأعمال لمساعدتهم على تخطيط وتنمية مشروعاتهم، هذا بالإضافة إلى زيارات ميدانية متنوعة منها مركز خدمات المستثمرين الرئيسي بالقاهرة والمنطقة الحرة العامة بمدينة نصر والمنطقة الحرة الإعلامية والمنطقة الاستثمارية بالعاشر من رمضان التي تضمنت محاضرات عن أنظمة المناطق الحرة والاستثمارية.

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