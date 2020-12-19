«التضامن»: 3.6 مليون أسرة مستفيدة من تكافل وكرامة

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن برنامج «تكافل وكرامة» التابع للوزارة وصل فيه عدد المسجلين لـ٣.٦ مليون أسرة.وأضافت في تصريحات اليوم، أن الوزارة لديها قاعدة بيانات متكاملة حول هذه الأسر التي من بينهم حالات مرضية تستحق الرعاية.وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أنه سيتم تحويل مستفيدي الضمان الاجتماعي إلى تكافل وكرامة تدريجيًا، لافتة إلى أنه لم يتبق في الضمان سوى حوالي 400 ألف أسرة، جار تحويلها إلى برنامج تكافل وكرامة، مشيرة إلى أن كبار السن سيتم إصدار قانون لهم واستراتيجية في القريب العاجل، حيث وجه مجلس الوزراء للاهتمام بالفئات الهشة والفئات تحت خط الفقر.