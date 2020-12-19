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القبلة

الأوقاف تفتتح 39 مسجدًا فى 10 محافظات الجمعة

السبت 19/ديسمبر/2020 - 06:50 م
وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف
أميرة العناني
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أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 39 مسجدًا الجمعة 25- 12- 2020م في 10 محافظات ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م 635 مسجدًا حتى تاريخه، والمساجد التي سيتم افتتاحها الجمعة هي على النحو التالي:

مديرية أوقاف كفر الشيخ
1.الكبير اصف – سيدي سالم شرق
2. التوحيد – كفر قتة – بيلا وزارة الأوقاف
3.عزبة ميزار – شنو – كفر الشيخ
4. العقايبة – قرية أبو راية – مركز الرياض غرب

مديرية أوقاف سوهاج
5. خالد بن الوليد – الوقات – طما
6. العزيز الرحمن – القبيصات – طهطا
7. ال عمران الدناقلة – المنشأة
8. ال هوى الشيخ مرزوق – البلينا وزارة الأوقاف
9. ال جاسر الشيخ زين الدين- طهطا
10. القبيصي قرية باجا – سوهاج جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
11. النيل أولاد خلف – دار السلام
12. التوحيد مدينة ناصر – سوهاج جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
13. الفاروق شطورة – طهطا
14.الرحمن نجع الشيخ جمعة الأخضر- المراغة جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف.
15.الحرمين – الجبيرات – طهطا .
16. البياع – عرب بخواج- طهطا. 

مديرية أوقاف أسيوط
17.مسجد الدعبيس – قرية شو القنطرة – أبنوب. 
18. مسجد الرحمن – قرية بنى محمد الشهابية – أبنوب وزارة الأوقاف.
19.مسجد الحسن – الانصار – القوصية غرب. 
20.مسجد الساعة – بمدينة اسيوط الجديده – الفتح قبلي جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف.
21.مسجد عباد الرحمن – قرية موشا مركز اسيوط – المركز قبلي. 
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف مطروح
22أولاد دغيم – سيدي عبد الرحمن – إدارة العلمين. 

23. نور الإسلام المثلث – الحمام – إدارة الحمام. 
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف.

مديرية أوقاف الدقهلية
24.الإيمان بديمشلت – مركز دكرنس
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

25. الحاج سعيد عزبة الحاج سعيد – مركز تمي الأمديد جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
26. النور – العزب – دماص – مركز ميت غمر

مديرية أوقاف الغربية
27.السلام – قرية المعتمدية – مركز المحلة الكبرى
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

28. ال فتوح – كفر الجنينة – مركز المحلة الكبرى جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
29. عزبة الشرقاوي – عزبة الشرقاوي – إبيار – كفر الزيات
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

30. الصفا – صرد – مركز قطور جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
31. عزبة صالح فريد – عزبة صالح فريد – يوريج – قطور
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

32.عزبة الثمانين – عزبة الثمانين – الشين – مركز قطور جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف
33. عزبة حوض الكتان – عزبة حوض الكتان – الشين – مركز الكتان

مديرية أوقاف أسوان
34.الزبير بن العوام- قرية دار الهنا –إدفو قبلي

35. الصحابة – نجع عواض – دراو

مديرية أوقاف البحيرة
36. مسجد عزبة صبري تبع زمران النخل – الدلنجات
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف الجيزة
37.الكبير – الشنباب – البدرشين

38.الرحمن الرحيم – حي الأندلس – جنوب الأحياء – 6 أكتوبر
جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف

مديرية أوقاف جنوب سيناء
39.حمزة سيد الشهداء – أرض الجمعية – طور سيناء

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