الأوقاف تفتتح 39 مسجدًا فى 10 محافظات الجمعة

أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 39 مسجدًا الجمعة 25- 12- 2020م في 10 محافظات ليكون إجمالي ما تم افتتاحه من أول سبتمبر 2020م 635 مسجدًا حتى تاريخه، والمساجد التي سيتم افتتاحها الجمعة هي على النحو التالي:مديرية أوقاف كفر الشيخ1.الكبير اصف – سيدي سالم شرق2. التوحيد – كفر قتة – بيلا وزارة الأوقاف3.عزبة ميزار – شنو – كفر الشيخ4. العقايبة – قرية أبو راية – مركز الرياض غربمديرية أوقاف سوهاج5. خالد بن الوليد – الوقات – طما6. العزيز الرحمن – القبيصات – طهطا7. ال عمران الدناقلة – المنشأة8. ال هوى الشيخ مرزوق – البلينا وزارة الأوقاف9. ال جاسر الشيخ زين الدين- طهطا10. القبيصي قرية باجا – سوهاج جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف11. النيل أولاد خلف – دار السلام12. التوحيد مدينة ناصر – سوهاج جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف13. الفاروق شطورة – طهطا14.الرحمن نجع الشيخ جمعة الأخضر- المراغة جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف.15.الحرمين – الجبيرات – طهطا .16. البياع – عرب بخواج- طهطا.مديرية أوقاف أسيوط17.مسجد الدعبيس – قرية شو القنطرة – أبنوب.18. مسجد الرحمن – قرية بنى محمد الشهابية – أبنوب وزارة الأوقاف.19.مسجد الحسن – الانصار – القوصية غرب.20.مسجد الساعة – بمدينة اسيوط الجديده – الفتح قبلي جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف.21.مسجد عباد الرحمن – قرية موشا مركز اسيوط – المركز قبلي.جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقافمديرية أوقاف مطروح22أولاد دغيم – سيدي عبد الرحمن – إدارة العلمين.23. نور الإسلام المثلث – الحمام – إدارة الحمام.جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف.مديرية أوقاف الدقهلية24.الإيمان بديمشلت – مركز دكرنسجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف25. الحاج سعيد عزبة الحاج سعيد – مركز تمي الأمديد جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف26. النور – العزب – دماص – مركز ميت غمرمديرية أوقاف الغربية27.السلام – قرية المعتمدية – مركز المحلة الكبرىجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف28. ال فتوح – كفر الجنينة – مركز المحلة الكبرى جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف29. عزبة الشرقاوي – عزبة الشرقاوي – إبيار – كفر الزياتجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف30. الصفا – صرد – مركز قطور جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف31. عزبة صالح فريد – عزبة صالح فريد – يوريج – قطورجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف32.عزبة الثمانين – عزبة الثمانين – الشين – مركز قطور جهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقاف33. عزبة حوض الكتان – عزبة حوض الكتان – الشين – مركز الكتانمديرية أوقاف أسوان34.الزبير بن العوام- قرية دار الهنا –إدفو قبلي35. الصحابة – نجع عواض – دراومديرية أوقاف البحيرة36. مسجد عزبة صبري تبع زمران النخل – الدلنجاتجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقافمديرية أوقاف الجيزة37.الكبير – الشنباب – البدرشين38.الرحمن الرحيم – حي الأندلس – جنوب الأحياء – 6 أكتوبرجهود ذاتية تحت إشراف وزارة الأوقافمديرية أوقاف جنوب سيناء39.حمزة سيد الشهداء – أرض الجمعية – طور سيناء