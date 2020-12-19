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عالم

ارتفاع حالات الشفاء من كورونا بالكويت لـ143.641

السبت 19/ديسمبر/2020 - 05:36 م
الدكتور باسل الصباح
الدكتور باسل الصباح
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أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم السبت، عن شفاء 286 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت
للشفاء في البلاد إلى 143 ألفا و641 حالة.

وأضاف وزير الصحة الكويتي- في بيان صحفي- أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ286 من فيروس (كورونا)، مشيرًا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدًا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الجمعة، شفاء 242 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 143 ألفا و355 حالة.

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