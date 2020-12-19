إنجلترا: سلالة كورونا الجديدة تنتشر بوتيرة أسرع

قال كريس ويتي، أكبر مسئول طبي في إنجلترا، اليوم السبت، إن سلالة جديدة من "كوفيد-19" اكتشفت في المملكة المتحدة يمكن أن تنتشر بوتيرة أسرع، وإنه يجري العمل بشكل عاجل للتأكد من أنها لا تسبب معدل وفيات أعلى.وأضاف ويتي في بيان "كما أُعلن يوم الإثنين، اكتشفت المملكة المتحدة نوعًا جديدًا من فيروس كوفيد-19".وأضاف "نتيجة للانتشار السريع للنوع الجديد والبيانات الأولية ومعدلات الإصابة المتزايدة بسرعة، فإن السلالة الجديدة يمكن أن تنتشر بسرعة أكبر".وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن رئيس الوزراء عقد مؤتمرًا عبر الهاتف مع كبار وزرائه اليوم لبحث القلق بشأن سلالة جديدة من فيروس "كوفيد-19" يزداد انتشارها في أنحاء بريطانيا.وقالت الحكومة يوم الإثنين إن ارتفاع عدد الإصابات قد يكون مرتبطًا جزئيًا بنوع جديد من الفيروس أكثر قدرة على الانتشار، مما دفعها إلى تشديد القيود من أجل الحد من انتشار كوفيد في لندن ومناطق أخرى من البلاد.