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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

26 ديسمبر.. الحكم في طعن سعيد حساسين لإلغاء نتيجة انتخابات كرداسة

السبت 19/ديسمبر/2020 - 05:41 م
سعيد حساسين
سعيد حساسين
عماد سليمان
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حجزت المحكمة الإدارية العليا، الطعن المقدم من النائب البرلماني السابق سعيد حساسين، بإلغاء الحكم الصادر من المحكمة بتأييد استبعاده من انتخابات مجلس النواب الأخيرة بدائرة كرداسة بالجيزة، مع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها إلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإعلان نتيجة الانتخابات بهذه الدائرة، لـ جلسة 26 ديسمبر الجاري.

وقضت المحكمة الإدارية العليا في وقت سابق بتأييد الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري باستبعاد حساسين من الانتخابات، استنادًا إلى صدور أحكام قضائية ضده فى الجنحة رقم ٤٠٩٧ لسنة ٢٠١٥ جنح مركز إمبابة، والصادر فيها حكم بالحبس لمدة ٥ سنوات ونصف مع الغرامة، بتهمة النصب والغش وبيع الأدوية المغشوشة وممارسة مهنة الطب بدون ترخيص وخداع المستهلكين.

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