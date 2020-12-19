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رئيس التحرير التنفيذي
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اقتصاد

«البترول» تضم «هليكوبتر» جديدة لخدمة الحقول.. وتجميعها في «زمن قياسي»

السبت 19/ديسمبر/2020 - 03:38 م
جريدة الدستور
سيد ابراهيم
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وقعت شركة خدمات البترول الجوية، التابعة لوزارة البترول، عقد شراء طائرة هليكوبتر "أجرستا" إيطالية الصنع، من طراز (aw139)، لتكون الطائرة الثامنة ضمن أسطول قطاع البترول لخدمة حقول البترول والغاز بالصحراء الغربية والبحر المتوسط.

وقال اللواء طيار يحيى حسين، رئيس شركة خدمات البترول الجوية، إنه قد تم شحن الطائرة جوا وتم تجميعها وتركيبها بأيدي مهندسي وفنيي الشركة بهنجر الشركة بمطار القاهرة الدولي في زمن قياسي، وجاري حاليًا عمل الاختبارات اللازمة قبل إدخالها إلي الخدمة.

وتعد الطائرة هليكوبتر طراز (aw139) من أحدث طائرات الأسطول الجوي للشركة، والذي يستخدم بصفة خاصة في خدمة أنشطة الاستكشاف والإنتاج بحقول الغاز بالمياه العميقة بالبحر المتوسط وفي مقدمتها نقل العاملين والمعدات بحقول الغاز، ومنها حقل ظهر وحقول شمال الإسكندرية وحقول الصحراء الغربية.

يأتي ذلك في إطار توجيهات وزير البترول والثروة المعدنية المهندس طارق الملا، والخطة التي أعدها اللواء طيار يحيى حسين، رئيس الشركة، والتي تضمنت زيادة أسطول الهليكوبتر بطائرات ذات مدى أبعد وسعة أكبر، لتتناسب مع أعلى معايير السلامة العالمية، وكذلك عمليات البحث والاستكشاف في المياه العميقة والتي تمثل مستقبل الاستكشافات في مصر وخاصة بعد توقيع العديد من الاتفاقيات البترولية الجديدة، كما أن جميع الطائرات مجهزة بأحدث وسائل الأمن والأمان لراحة الركاب ومتطلبات رابطة منتجي الغاز والزيت.

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