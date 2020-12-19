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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

العراق: مقتل 206 إرهابيين والقبض على 292 آخرين خلال 2020

السبت 19/ديسمبر/2020 - 04:08 م
جريدة الدستور
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أعلن جهاز مُكافحة الإرهاب بالعراق مقتل 206 عناصر إرهابيين، والقبض على 292 آخرين، بإسناد جوي من طيران الجيش العراقي والتحالف الدولي خلال العام الجاري.

وأوضح الجهاز- في بيان اليوم السبت أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء- أن قوات الجهاز والوحدات التكتيكية للعمليات الخاصة نفذت 253 عملية خلال 2020، تم خلالها القبض على 292 عنصرا إرهابيا وقتل 206 آخرين، بإسناد جوي من طيران الجيش العراقي وطيران التحالف الدولي.

وأضاف الجهاز أن فرق الأمن الرقمي تعقبت 26 ألفا و280 حسابا للعصابات الإرهابية على منصات التواصل الاجتماعي، مشيرا إلى أن عمليات جهاز مكافحة الإرهاب تهدف لخلق بيئة آمنة ومستقرة لحياة الشعب العراقي عبر مواصلة عمليات تعقب واستهداف خلايا الإرهاب ومنصاته الإلكترونية التي تنشر الكراهية والتطرف بين أطيافه.

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