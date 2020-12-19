حاخام السفرديم يفتتح مدرسة يهودية في دبي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، بأن كبير حاخامات اليهود السفارديم، يتسحاق يوسف، يزور الإمارات، حيث سيفتتح مدرسة دينية اليوم في أول زيارة لحاخام كبير لبلد عربي.وحسب التقارير، فإن مكتب الحاخام أكد أنه توجه إلى الإمارات يوم الخميس الماضي، في "إشارة إلى تعزيز العلاقات بين الإمارات وإسرائيل".ومن المقرر أن يلتقي خلال زيارته، التي ستستمر حتى غدٍ الأحد، مسئولين إماراتيين كبارا، وسيفتتح مدرسة يهودية، وسينصب الحاخام ليفي دوخمان ككبير حاخامات الجالية اليهودية في الإمارات.وسيزور يتسحاق يوسف مركز الجالية اليهودية وكنيس بيت تيفيلا في دبي، إضافة إلى مطعم الكوشير في برج خليفة.وقال الحاخام دوخمان: "زيارة كبير الحاخامات تاريخية، وإنه لشرف عظيم لنا أن نرحب به هنا في الإمارات"، وأضاف: "يسعدنا قدومه حيث نقوم حاليًا بافتتاح العديد من مؤسساتنا الجديدة التي يتم بناؤها بسرعة وكفاءة".يأتي ذلك بعد توقيع الإمارات وإسرائيل "اتفاقات أبراهام" حول تطبيع العلاقات بينهما، وإقامة التعاون في مختلف المجالات.