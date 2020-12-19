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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

اليابان تسجل 2984 إصابة بكورونا و37 وفاة

السبت 19/ديسمبر/2020 - 04:06 م
جريدة الدستور
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أعلنت السلطات اليابانية عن تسجيل ألفين و984 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و37 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وذكرت هيئة الإذاعة اليابانية "إن إتش كيه" اليوم السبت أن الحصيلة الإجمالية للإصابات المؤكدة في البلاد تبلغ في الوقت الحالي 197 ألفًا و458 حالة إصابة، من بينها 712 حالة من سفينة رحلات سياحية.

فيما وصل عدد حالات الوفاة المؤكدة إثر الإصابة بكوفيد-19 ألفين و891 حالة.

وأشار مسئولو الصحة إلى أن إجمالي حالات التعافي من (كوفيد-19) بلغ 163 ألفًا و967 حالة.

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