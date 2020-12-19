رومانيا تسجل 5 آلاف و158 إصابة جديدة و139 حالة وفاة بكورونا

سجلت رومانيا 5 آلاف و158 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و139 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية.وذكرت إذاعة "صوت رومانيا"، اليوم السبت، أن 1274 مريضًا في الوقت الحالي يتلقون العلاج اللازم بوحدات الرعاية المركزة إثر الإصابة بالفيروس.ومنذ بداية الجائحة، تم الإبلاغ عن نحو 588 ألف حالة إصابة في رومانيا، من بينها 493 ألف حالة تعافٍ، كما بلغت الحصيلة الإجمالية لحالات الوفاة 14 ألفًا و296 حالة.وشدد الرئيس الروماني، كلاوس يوهانيس، على ضرورة الامتثال لجميع القيود المفروضة لمكافحة الفيروس.