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مصر

محافظ بورسعيد: 80% من قوة عمل المحافظة نساء

السبت 19/ديسمبر/2020 - 03:35 م
اللواء عادل الغضبان
اللواء عادل الغضبان
دعاء جابر
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أشاد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، بجهود وزارة القوى العاملة، مؤكدا أهمية تمكين المرأة في كل القطاعات سياسيًا واقتصاديًا واجتماعيا، إلى جانب توفير سبل حمايتها فى بيئة العمل.

وأشار المحافظ، خلال مؤتمر المساواة بين الجنسين ومبادرة السلامة والصحة المهنية تحت عنوان "احمي نفسك" في قطاعات السياحة والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والبتروكيماويات، إلى أن إحصائية سكان محافظة بورسعيد أوضحت أن 46% من عدد سكانها من النساء، وباقي النسبة من الذكور، أما بالنسبة لمجال العمل فهناك نسبة لا تقل عن 80% من قوة العمل العاملة الفعالة في المحافظة نساء، وهو ما يدل على عظمتها، مقدما الشكر والتقدير لها، والتي لولا دورها فى السنوات القليلة الماضية لما كانت مصر قادرة على تخطى الصعاب والمرور من المحن.

من جهته، أوضح السيد السنجابي، مدير مديرية القوى العاملة في بورسعيد، أن الوزير كلف المديريات باستغلال كافة نواحى التكنولوجيا الحديثة المتوفرة لديها فى إنجاز العمل، وتسهيلا على الجمهور متلقي الخدمات، وفي ضوء رؤية مصر نحو التحول الرقمي الكامل، وتم تشكيل فرق عمل فى مختلف مجالات عمل المديرية خاصة فيما يخص توفير فرص العمل للشباب أبناء المحافظة ومتابعتها، خصوصًا المرأة المصرية وتوجيهها لريادة الأعمال فى مختلف المجالات.

وأضاف أنه بالتعاون مع إدارة السلامة والصحة المهنية بالوزارة يجري متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية في المصانع والشركات حرصًا على سلامة وصحة العاملين في ظل الظروف التي تمر بها مصر والعالم أجمع، ووقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19).

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