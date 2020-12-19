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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

55 ألف جمعية ومؤسسة تدين بيان البرلمان الأوروبي بشأن مصر

السبت 19/ديسمبر/2020 - 03:52 م
البرلمان الأوروبي
البرلمان الأوروبي
ولاء جمال
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قال الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية إنه هو الممثل الشرعي لأكثر من 55 ألف جمعية ومؤسسة أهلية في جمهورية مصر العربية، مستنكرا ما جاء في بيان البرلمان الأوروبي الذي تعرض لقضايا خاصة بحقوق الإنسان في مصر، موضحا أن البيان جاء مخالفًا للحقيقة، ويعد ذلك انتهاكا وتدخلا في شئون دولة مستقلة.

وأكد الاتحاد أن الدولة المصرية يحكمها دستور ينظم العلاقات بين سلطات الدولة، وأن السلطة القضائية في مصر تنعم باستقلالية تامة ولا تدخل في شئونها، كما أن مصر تنعم بمنظومة قوية في حقوق الإنسان نص عليها الدستور وفعّلتها القوانين والاستراتيجيات الوطنية، وفي مقدمة تلك الحقوق حق المواطن في الصحة وفي التعليم وفي الحصول على المسكن الملائم ومياه الشرب النقية والصرف الصحي الآمن والغذاء وغيرها من مستلزمات الحياة، فضلًا عن حرية تنظيم العمل الأهلي والنقابي والحزبي.

وأشار إلى أن بيان البرلمان الأوروبي غير مبني على أي أُسس صحيحة، وغير موثق بأي وثائق أو مستندات.

وتابع أنه رغم الظروف التي تمر بها الدولة بسبب جائحة كورونا فمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية تسير بخطى ثابتة، وأيضًا تم انتخابات البرلمان المصري تحت إشراف قضائي وبنزاهة كاملة، وهذا تأكيد آخر على الديمقراطية والحرية التي تنعم بها الدولة المصرية.

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