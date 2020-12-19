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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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مصر

وزير القوى العاملة: نسبة البطالة بين الذكور أكثر من النساء

السبت 19/ديسمبر/2020 - 03:37 م
جريدة الدستور
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قال محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إن المساواة بين الجنسين أمر موجود فعليًا ولكنه منقوص قليلًا، والذى يؤكد ذلك أن نسبة البطالة بين الذكور أكثر منه في النساء، ويرجع ذلك لأسباب مجتمعية، يتم التعامل معها حاليًا من قبل الموظفات الحكوميات في تلك الأماكن في صعيد مصر بسبب عادات تلك المناطق وتقاليدها المعروفة.

وأوضح الوزير، خلال مؤتمر المساواة بين الجنسين، ومبادرة السلامة والصحة المهنية تحت عنوان "احمي نفسك" في قطاعات السياحة والغزل والنسيج والملابس الجاهزة والبتروكيماويات الذي عقد اليوم في بورسعيد، أن وحدة المساواة بين الجنسين تم إنشاؤها فى أول يناير 2019 بوزارة القوى العاملة بدأت العمل مباشرة بعد إصدار قرار بها، ولكن بسبب الجائحة التي يمر بها العالم أجمع ومصر، وسوف يتم العمل عليها فى الفترات المقبلة ليصل معدل البطالة بين النساء إلى مستواه العالمي فى كافة الدول، فالمرأة المصرية تحتاج منا إلي التعاون والتكاتف فيما بيننا إعطاؤها حقوقها وتنال الفرصة الخاصة بها من خلال الوحدة وفروعها فى المحافظات المختلفة بالتعاون مع 27 محافظة ومديريات القوي العاملة لكي يتحقق الهدف المطلوب.

ولفت الوزير، إلى ما قامت به المرأة المصرية في السنوات القليلة الماضية، خاصة فى الاستحقاقات الدستورية التي مرت بها مصر، على مدار الأربع سنوات، حيث كانت سباقة بالحضور إلى مقر اللجان قبل بداية موعد التصويت، لحرصها على أهمية تلك الاستحقاقات فى نهوض البلد وتنميتها، فهي نصف المجتمع وتؤثر على النصف الآخر، ولذلك أولتها الدولة اهتمامًا كبيرا في الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة 2030.

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