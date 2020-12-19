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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

محامى «سيدة الكرم»: طعن النائب العام بشأن براءة المتهمين «قرار عظيم»

السبت 19/ديسمبر/2020 - 03:31 م
سيدة الكرم
سيدة الكرم
المنيا ـ على حسين
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وجه الدكتور إيهاب رمزي، محامي السيدة «سعاد. ث»، المعروفة إعلاميًا بـ«سيدة الكرم» وعضو مجلس النواب، الشكر للمستشار حمادة الصاوي، النائب العام، على قراره بدراسة الطعن في الحكم الصادر ببراءة المتهمين في الواقعة.

وقال "رمزي"، إن النائب العام هو الوحيد الذي يملك هذه السلطة، فليس لدينا سلطة الطعن على الشق الجنائي الذي هو تابع للنيابة العامة، موضحًا أن ما قام به النائب العام هو تحرك سريع ومحمود، أوصف القرار بأنه «من أعظم قرارات النائب العام في 2020».

وأوضح، أن «سيدة الكرم» محبطة بشدة، وبعد قرار النائب العام تجدد لدينا جميعًا الأمل مرة أخرى، ونتمنى سرعة الطعن على الحكم وتحديد موعد للجلسة وأن الحيثيات لم توضع بعد، فالقضية كانت الخميس واليوم السبت، وأن القرار ما زال بمكتب النائب العام.

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