3 آلاف إصابة جديدة و87 وفاة بكورونا في باكستان

سجلت باكستان، اليوم السبت، 3 آلاف و179 حالة إصابة جديدة و87 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية.وأفاد المركز المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية الباكستانية - بأن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 454 ألفا و673 إصابة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 9 آلاف و250 حالة.وأضاف أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 404 آلاف و501 حالة، بينما توجد 2،486 حالة في وضع حرج.