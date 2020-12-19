3 آلاف إصابة جديدة و87 وفاة بكورونا في باكستان
السبت 19/ديسمبر/2020 - 03:47 م
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سجلت باكستان، اليوم السبت، 3 آلاف و179 حالة إصابة جديدة و87 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية.
وأفاد المركز المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية الباكستانية - بأن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 454 ألفا و673 إصابة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 9 آلاف و250 حالة.
وأضاف أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 404 آلاف و501 حالة، بينما توجد 2،486 حالة في وضع حرج.
وأفاد المركز المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية - في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية الباكستانية - بأن إجمالي الإصابات بالفيروس بلغ 454 ألفا و673 إصابة، فيما وصل إجمالي الوفيات إلى 9 آلاف و250 حالة.
وأضاف أن إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء بلغ 404 آلاف و501 حالة، بينما توجد 2،486 حالة في وضع حرج.