إيران تسجل 6 آلاف و421 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت المتحدثة باسم وزارة الصحة الإيرانية سيما سادات لاري، اليوم السبت، تسجيل 6 آلاف و421 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع إجمالي عدد المصابين إلى مليون و152 ألفا و72 شخصا.وقالت لاري- في تصريح أوردته وكالة أنباء (فارس) الإيرانية- إنه تم تسجيل 175 حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي عدد المتوفين إلى 53 ألفا و448 شخصا.وأضافت أن عدد المتعافين من المرض بلغ حتى الآن 875 ألفا و943 شخصا، فيما لا يزال 5591 شخصا في حالة حرجة يخضعون للعلاج في العناية المركزة، مشيرة إلى أنه تم إجراء 6 ملايين و995 ألفا و726 اختبارا للكشف عن المرض حتى الآن.