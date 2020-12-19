«عربيش»..فكرة جديدة لتعلم اللغة الإنجليزية

تغيرت فكرة تعلم الإنجليزية لمحبي اللغة بين التعلم من فيديوهات، اتنقلك لكورس أونلاين، أو عن طريق الاشتراك في تطبيقات معينه.وبالانتقال لأفكار 2020، نجد للشباب رأي آخر، فانتشرت مؤخرًا طريقة لتعلم الإنجليزية والتعبيرات اليومية تحت اسم "عربيش" وهي طريقة تعتمد على صناعة فيديوهات عبر موقع التواصل الإجتماعي الفيس بوك قائم عليها شاب في الثلاثين من عمره "أمادوا".تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي معها، فهى تعتمد على ذكر مثل أو نصيحة باللغة العربية وما يقابلها بالإنجليزية، واختيار الأمثال والحكم ذات حس فكاهي لكي يتم تسهيل التعلم، وبالفعل انتشر الأمر وأصبحت التعليقات عبارة عن أمثال وحكم وأشهر التعبيرات بالعربية وما يقابلها بالإنجليزية ليستفيد الجميع.