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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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فن

بدء التقديم للموسم الجديد من برنامج «Little big stars»

السبت 19/ديسمبر/2020 - 05:39 م
Little big stars
Little big stars
دعاء عبد المقصود
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بدأت قناة MBC التحضيرات للجزء الثاني من برنامج "نجوم صغار "Little big stars"، الذي قدم موسمه الأول الفنان أحمد حلمي.

وتجري القناة مفاوضات مع "حلمي" لتقديم الموسم الثاني المقرر انطلاقه مطلع العام الجديد ولم تستقر القناة حتى الان على مقدم البرنامج في موسمه الثاني.

وأعلنت القناة عن طريقة تقديم الأطفال للمشاركة في البرنامج من خلال صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

واشترطت القناة أن تكون أعمار المتقدمين من الأطفال تتراوح بين 3 و13عاما.

كان الموسم الأول من "Little Big Stars، قد انطلق في أكتوبر 2019، على "MBC مصر2".

ولا يعتمد البرنامج على مبدأ الربح والخسارة، أو المنافسة والتصفيات، لكن يطلّ برنامج "Little Big Stars- نجوم صغار"، على المشاهدين بلوحات راقصة واستعراضات، فاتحًا أبوابه على مواهب الأطفال في الغناء والشعر والرسم والتقديم وتصميم الأزياء والعروض البهلوانية والاستعراضات المبهرة، بالإضافة إلى الرقص والعزف والرياضات والفنون على أنواعها.

ويحاور أحمد حلمي، في كل حلقة، مجموعة من الأطفال ضمن لقاءات قصيرة ومنفصلة تتألف من شقّين، الأول عبارة عن محادثة قوامها العفوية والبساطة وخفة الظلّ، وتتضمن أحاديث متنوعة بحسب موهبة كل طفل وعمره ومدى تجاوبه وقدرته على التواصل، ما يحمل الحوار إلى محطات قلبية مضحكة ومواقف وتعليقات طريفة تلقى تفاعلًا من الجمهور في الاستوديو والمشاهدين في منازلهم، وفي الشقّ الثاني من كل مقابلة، يقوم الطفل نفسه باستعراض موهبته أو قدرته المميزة أيًا كانت، أمام الجمهور على المسرح المجهّز بأحدث الوسائل السمعية والبصرية والديكورات المناسبة لكل موهبة أو قدرة إبداعية.

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