حمدوك يصل جيبوتي لرئاسة قمة «الإيجاد» الاستثنائية

وصل رئيس مجلس الوزراء السوداني رئيس الدورة الحالية لمنظمة (الإيجاد)، الدكتور عبد الله حمدوك، اليوم السبت إلى جمهورية جيبوتي، على رأس وفد عالي المستوى؛ للمشاركة في القمة الاستثنائية لمنظمة إيجاد، المقرر أن تنعقد غدا الأحد.وكان في استقبال حمدوك بمطار جيبوتي رئيس الوزراء الجيبوتي عبد القادر كامل محمد، وكل من وزير الخارجية الجيبوتي محمود علي يوسف، ووزير النقل موسى أحمد، ووزير الإعلام رضوان بهدون، بالإضافة إلى السكرتير التنفيذي لمنظمة (الإيجاد) وركينا قبيهو، وسفير السودان لدى إثيوبيا السفير جمال الشيخ، والقائم بأعمال سفارة السودان لدى جيبوتي المستشار أبو بكر هارون آدم، والملحق العسكري اللواء ركن أسامة العوض محمدين، وأعضاء السفارة.ومن المقرر أن يخاطب الجلسة الافتتاحية للقمة، يوم غد الأحد، كل من رئيس مجلس الوزراء السوداني، ورئيس جمهورية جيبوتي إسماعيل عمر جيلي، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي الدكتور موسي فكي، والسكرتير التنفيذي للإيجاد.ومن المنتظر أن تتناول القمة الاستثنائية للإيجاد الوضع في الإقليم، وسير عملية السلام بدولة جنوب السودان، كما سيقدم السودان عرضا للتطورات الإيجابية بالبلاد، وعلى رأسها رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، والنتائج الإيجابية التي تترتب على ذلك.وتأتي القمة الاستثنائية لمنظمة (الإيجاد) لبحث مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بين دول المنظمة، وفي مقدمتها استجابة دول المنظمة للموجة الثانية لجائحة كورونا، وتعزيز التنسيق بين دول (الإيجاد) حول التعامل مع الفيروس المستجد.ويرافق رئيس الوزراء السوداني، خلال الزيارة، كل من وزير الثقافة والإعلام فيصل محمد صالح، ووزير الخارجية المكلف عمر قمر الدين إسماعيل، ونائب مدير عام جهاز المخابرات العامة، ونائب مدير هيئة الاستخبارات العسكرية.