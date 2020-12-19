1307 إصابات جديدة بكورونا في العراق

سجلت وزارة الصحة العراقية اليوم السبت 1307 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد، و1914 حالة شفاء.وأضافت الوزارة ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) العراقية ـ أن السلطات الطبية سجلت 10 حالات وفاة جديدة؛ ما يرفع عدد الوفيات إلى 12 ألفا و680 إصابة، مشيرة إلى أن عدد الإصابات منذ تفشي الفيروس بلغ حتى الآن 583 ألفا و118 إصابة.