ضمن «حياة كريمة».. الصحة: إطلاق 5 قوافل اليوم وغدًا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، عن إطلاق 5 قوافل طبية يومي 19 و20 ديسمبر، في مناطق شبرا شهاب مركز القناطر محافظة القليوبية، وأبيس 8 مركز وسط محافظة الإسكندرية، والبيضة محافظة الفيوم، والغريزات مركز المراغة محافظة سوهاج، والمجد 55 مركز الرياض محافظة كفر الشيخ.وأوضحت الوزارة في بيان لها أن تلك القوافل تأتي ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي "حياة كريمة"، لتقديم الخدمات الطبية المجانية للمواطنين في المناطق النائية والمحرومة من الخدمات الصحية.وأشارت الوزارة إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من نساء وولادة، وخدمات تنظيم الأسرة، والباطنة، والأطفال، والأنف والأذن، والعظام، والجراحة، والرمد، والأسنان، والقلب، والجلدية، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، مشيرًا إلى أنه يتم تحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.