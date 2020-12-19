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رئيس التحرير التنفيذي
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سياسي

فرج عامر: قرار البرلمان الأوروبى ضد مصر ينحاز لمواقف منظمات مشبوهة

السبت 19/ديسمبر/2020 - 05:00 م
فرج عامر
فرج عامر
عائشة حسن
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أكد النائب فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن القرار الصادر من قبل البرلمان الأوروبي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر، غير صحيح على وجه الإطلاق، خاصة أنه ينحاز بشكل مرفوض لمواقف بعض المنظمات الحقوقية التي أثبتت دومًا عداءها لاستقرار الأوضاع في مصر خلال السنوات الماضية، من خلال إثارة العداء والكراهية وكتابة التقارير المليئة بالادعاءات التي لا تساندها حقائق.

وأوضح "عامر"، خلال البيان الصادر له، أن كل ما أعلن عنه البرلمان الأوروبي بشأن أوضاع حقوق الإنسان في مصر كذب بشكل واضح وضوح الشمس، خاصة أنه لم يتوفر أي دليل على ذلك، ويأتي ذلك بالتزامن مع إشادة الدول العالمية باستقرار الأوضاع في مصر، مؤكدين مدى حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي على استعادة كل الحقوق ليس لمصر فقط وإنما لجميع الدول الشقيقة.

وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن الشعب المصرى أصبح محصنًا الآن ضد جميع الأكاذيب والشائعات التي تبث ضد الدولة المصرية بين الحين والآخر، مؤكدًا أن مثل هذه الأكاذيب تجعل جميع المصريين يواصلون مسيرة البناء والتقدم والإنجازات التى يقودها الرئيس عبدالفتاح السيسى دائمًا، وتجني بثمارها وأكبر دليل على ذلك نجاحها في مكافحة فيروس كورونا القاتل.

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