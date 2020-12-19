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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

اعتقال 17 داعشيًا خلال عملية أمنية في نينوى العراقية

السبت 19/ديسمبر/2020 - 02:08 م
جريدة الدستور
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أعلنت قيادة عمليات نينوى العراقية اليوم السبت اعتقال 17 عنصرًا من تنظيم "داعش" الإرهابي، ومصادرة كميات كبيرة من الأسلحة والعتاد والصواريخ؛ خلال الساعات الأولى لانطلاق عملية أمنية واسعة لمطاردة عناصر التنظيم بالمحافظة.

ونقلت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء (نينا) عن مصدر في القيادة - لم تسمه - القول إن العملية الأمنية المكونة من قوات جيش وشرطة محلية، انطلقت صباح اليوم؛ للبحث عن عصابات "داعش" في قرى "الإمام والحاج علي وقرى أحليلة والزاب السفلة" ضمن ناحية "القيارة" (60 كم جنوب الموصل)، مشيرا إلى أن العملية مستمرة لثلاثة أيام مقبلة.

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