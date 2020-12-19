‏تجديد حبس خادمة متهمة بسرقة شقة بالتجمع

جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة، اليوم السبت، حبس خادمة؛ لسرقتها محتويات من شقة مخدومتها بمنطقة التجمع، 15 يوما على ذمة التحقيقات.وكشفت التحقيقات الأولية التي جرت بمعرفة النيابة عن أن البداية كانت بتلقي قسم شرطة التجمع بلاغا من سيدة تتهم فتاة تدعي "إيناس. م"، تعمل طرف الأولى خادمة، بسرقة محتويات من شقة مخدومتها بمساعدة أحد الأشخاص بنطاق قسم شرطة التجمع، حيث استولت على مسروقات قدرت بنحو 100 ألف جنيه، وعقب التأكد من صحة البلاغ، تم تشكيل فريق بحث، أسفرت جهوده عن ضبط المتهمة خلال أحد الأكمنة المعدة لذلك، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق‏.