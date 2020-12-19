ضبط عيادة تبيع أدوية تخسيس ومكملات غذائية دون ترخيص

ضبط عيادة تبيع أدوية تخسيس ومكملات غذائية دون ترخيص
السبت 19/ديسمبر/2020 - 04:59 م
هدير مصطفيطباعة
ألقى رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، القبض على مسئولة عن عيادة للتغذية العلاجية لقيامها بعرض وبيع أدوية ومكملات غذائية بدون ترخيص بمصر الجديدة.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفاده تمكن مباحث التموين بالتنسيق مع الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى بالقاهرة من ضبط مسئولة عن عيادة للتغذية العلاجية بمصر الجديدة لقيامها بعرض وبيع أدوية ومكملات غذائية بدون ترخيص ومزاولة مهنة بدون ترخيص وحيازتها أدوية وعقاقير مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة عبارة عن 93 ألف قرص دوائى (كريمات، زيوت تخسيس، جيل للتخسيس، جهاز كمبيوتر خاص بالرمد، 12 جهازًا طبيًا يستخدم فى تجميل ونحت أجزاء الجسم وجميعها مجهولة المصدر.
وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفاده تمكن مباحث التموين بالتنسيق مع الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى بالقاهرة من ضبط مسئولة عن عيادة للتغذية العلاجية بمصر الجديدة لقيامها بعرض وبيع أدوية ومكملات غذائية بدون ترخيص ومزاولة مهنة بدون ترخيص وحيازتها أدوية وعقاقير مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة عبارة عن 93 ألف قرص دوائى (كريمات، زيوت تخسيس، جيل للتخسيس، جهاز كمبيوتر خاص بالرمد، 12 جهازًا طبيًا يستخدم فى تجميل ونحت أجزاء الجسم وجميعها مجهولة المصدر.
وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.