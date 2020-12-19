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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

ضبط عيادة تبيع أدوية تخسيس ومكملات غذائية دون ترخيص

السبت 19/ديسمبر/2020 - 04:59 م
جريدة الدستور
هدير مصطفي
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ألقى رجال مباحث القاهرة تحت إشراف اللواء أشرف الجندى مدير الأمن، القبض على مسئولة عن عيادة للتغذية العلاجية لقيامها بعرض وبيع أدوية ومكملات غذائية بدون ترخيص بمصر الجديدة.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارًا مفاده تمكن مباحث التموين بالتنسيق مع الإدارة العامة للتفتيش الصيدلى بالقاهرة من ضبط مسئولة عن عيادة للتغذية العلاجية بمصر الجديدة لقيامها بعرض وبيع أدوية ومكملات غذائية بدون ترخيص ومزاولة مهنة بدون ترخيص وحيازتها أدوية وعقاقير مجهولة المصدر وغير مسجلة بوزارة الصحة عبارة عن 93 ألف قرص دوائى (كريمات، زيوت تخسيس، جيل للتخسيس، جهاز كمبيوتر خاص بالرمد، 12 جهازًا طبيًا يستخدم فى تجميل ونحت أجزاء الجسم وجميعها مجهولة المصدر.

وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

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